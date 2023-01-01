Ортопедический прием +375 (17) 215-21-12
+375 (44) 716-40-96
Бюджетный прием
+375 (17) 215-23-65
+375 (44) 715-04-65
+375 (44) 716-40-96
Бюджетный прием
+375 (17) 215-23-65
+375 (44) 715-04-65
Платный прием
+375 (17) 373-80-41
+375 (44) 504-04-00
+375 (29) 755-73-42
Горячая линия поликлиники
+375 (17) 215 – 26 - 02
+375 (17) 373-80-41
+375 (44) 504-04-00
+375 (29) 755-73-42
Горячая линия поликлиники
+375 (17) 215 – 26 - 02
Горячая линия Комитета по здравоохранения Мингорисполкома
+375 (17) 285-00-10
Пострадавшим от домашнего насилия (круглосуточно)
+375 (17) 367-32-32
+375 (17) 285-00-10
Пострадавшим от домашнего насилия (круглосуточно)
+375 (17) 367-32-32